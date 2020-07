Norske seglarar arrestert i Canada for brot på koronareglar

utenriks

Dei to måtte søkje nødhamn med seglbåten sin i kyst- og inuittsamfunnet Makkovik i den canadiske provinsen Labrador skriv VG.

Etter å ha lagt til i hamna vart dei arresterte av det lokale politiet for brot på koronaforskriftene som forbyr alle fritidsbåtar å ferdast langs kysten, mellom anna i Labrador-provinsen.

Ifølgje det lokale politiet har dei to mennene segla frå Grønland til Makkovik, og fekk problem undervegs slik at dei måtte søkje nødhamn måndag førre veke. Saka blir no etterforska av canadisk grensepoliti.

Ifølgje pressevakt Marte Lerberg Kopstad i Utanriksdepartementet har den norske ambassaden i Ottawa tilbydd konsulær bistand.

