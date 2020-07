Påbod om munnbind i stadig fleire europeiske land

utenriks

Fleire land i Europa er bekymra for nye, store smitteutbrot etter at smittetala har auka den siste tida, noko som har ført til at mange har innført strengare restriksjonar.

Storbritannia er det siste europeiske landet til å stramme inn på reglane om munnbind. Frå fredag må britar bruke munnbind i butikkar, bankar, kjøpesenter og på transportknutepunkt, skriv BBC. Britar risikerer bøter på opp til 100 pund dersom dei ikkje overheld reglane.

Både Verdshelseorganisasjonen (WHO) og EU tilrår bruk av munnbind i fleire samanhengar. EU oppdaterte råda sine tidlegare denne veka og tilrådde mellom anna bruk av munnbind på tog og annan kollektivtransport.

WHO tilrår at folk brukar munnbind når det er vanskeleg å halde fysisk avstand til andre.

Frankrike strammar inn

I Frankrike har det vorte registrert ein stor auke i talet på smittetilfelle den siste tida, noko som har ført til at regjeringa gjorde det obligatorisk å bruke munnbind på alle offentleg stadar innandørs. Torsdag hadde landet registrert 1.000 nye smittetilfelle siste døgn.

Helsestyresmaktene i Frankrike har fastslått at smittetala har auka den siste tida mellom anna fordi franskmenn ikkje lenger bryr seg like mykje om å halde avstand.

I Spania har fleire regionar følgd Catalonia, som har innført obligatorisk bruk av munnbind på alle offentlege område. Ifølgje El País er det no berre Kanariøyane og Madrid som ikkje har innført slike påbod.

Sjefen for helsestyresmaktene i Madrid, Enrique Ruiz Escudero, sa på ein pressekonferanse torsdag at dei for augneblinken ikkje vil innføre obligatorisk bruk av munnbind på alle offentlege område, ifølgje El País.

Nye reglar

Belgia innførte onsdag denne veka obligatorisk bruk av munnbind på marknader utandørs og i travle handlegater, opplyste statsminister Sophie Wilmès.

Dei nye reglane trer i kraft laurdag og kjem som følgje av auka smittespreiing etter at landet letta på restriksjonane. Det var allereie påbode med munnbind i butikkar, kinoar, museum og på religiøse stadar i Belgia. Styresmaktene forbyr òg frå laurdag samlingar på fleire enn 10 menneske.

Landet hadde registrert 184 nye smittetilfelle dagleg i gjennomsnitt den førre veka, noko som var ein stor auke frå tidlegare.

Austerrike slit

Frå fredag må òg folk i Austerrike bruke munnbind på fleire offentlege stader, mellom anna i butikkar, bankfilialar og postkontor, opplyste styresmaktene tysdag denne veka.

Det var allereie påbode med munnbind på offentleg transport og på apotek, tiltak som vart innført då landet stengde ned tidlegare i år.

– Vi merkar at smittetala i Austerrike stig igjen, sa statsminister Sebastian Kurz.

Austerrike har registrert rundt 20.000 smittetilfelle og 710 dødsfall. Måndag oversteig talet på smitta og sjukehuspasientar 100, for første gong sidan slutten av mai.

Strammar inn i Tsjekkia

Det har òg i Tsjekkia vore ei negativ smitteutvikling den siste tida. Styresmaktene har påbode bruk av munnbind på mellom anna konsertar og sportsarrangement.

Frå måndag blir talet på personar som kan samlast innandørs avgrensa, til 500.

I dei nordlege delane av Tsjekkia som grensar til Tyskland, blir det obligatorisk med munnbind på mellom anna gamleheimar og apotek.

Ingen tilrådingar i Noreg og Sverige

Folkehelseinstituttet i Noreg har ikkje gått ut med noka tilråding om bruk av munnbind.

– Ut frå den epidemiologiske situasjonen i dag ser ikkje Folkehelseinstituttet at det er fagleg grunnlag for å tilrå generell bruk av munnbind eller ikkje-medisinske ansiktsmasker i befolkninga, heiter det i råda deira.

Flyselskapa SAS og Norwegian har likevel innført krav om munnbind om bord.

Ifølgje Folkhälsomyndigheten i Sverige er ikkje munnbind naudsynt i vanlege situasjonar i samfunnet. Dei meiner det er betre å halde avstand og vere nøye med å vaske hendene.

