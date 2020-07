utenriks

– Eg er trist som følgje av at Tanzanias tredje president er død. Dette er eit stort tap for landet. La oss be for han, og meir informasjon vil komme seinare, seier president John Magufuli i ein TV-sendt tale. Han gav ikkje opp dødsårsaka.

Benjamin Mkapa døydde på eit sjukehus i Dar-es-Salaam. Han var den tredje presidenten i landet sidan sjølvstendet frå Storbritannia i 1962 og sat som president mellom 1995 og 2005.

(©NPK)