23-åring dømt til livstid for drapet på 17-årig kjærast i Uddevalla

Blant bevisa mot 23-åringen er ein kroppsdel som vart funnen i leilegheita til mannen, og dessutan blodspor. Naboar høyrde dessutan krangling og skrik frå leilegheita same dag som jenta forsvann.

Dommen fall i tingretten i Uddevalla måndag. Mannen har nekta seg skuldig og har tidlegare sagt at han vil anke ein eventuell dom.

Ein rettspsykiatrisk rapport har konkludert med at mannen ikkje lir av ei alvorleg psykisk forstyrring, korkje under drapet eller etter. Ekspertane fastslår likevel at han har narsissistiske trekk.

