Komplett våpenkvile innleidd i Ukraina

Våpenkvileavtalen, som er cirka den tjuande i rekkja, vart førre veke forhandla fram av Ukraina, Russland og Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE). Dermed er det igjen håp om at det vil vere mogleg å få ein slutt på den over seks år lange krigen mellom ukrainske regjeringsstyrkar og austukrainske, russiskstøtta separatistar i regionane Donetsk og Lugansk.

Avtalen tredde i kraft rett etter midnatt måndag, og måndag formiddag melde representantar for den sjølverklærte folkerepublikken Donetsk at det så langt ikkje er registrert brot på avtalen.

Avtalen inneber at all bruk av våpen, også lette handvåpen, er forbode.

Dei austukrainske separatistane greip til våpen i 2014 etter at massedemonstrasjonar i hovudstaden Kiev tvinga den dåverande russiskvennlege presidenten i landet til å gå av og flykte til Russland.

Det er gjort ei rekkje tidlegare diplomatiske forsøk for å få slutt på kampane, men våpenkvileavtalane har aldri vart lenge nok til at dei har bana veg for fredsforhandlingar.

Putin skuldar Ukraina

Tyskland og Frankrike har spelt ei sentral rolle i å få slutt på krigen, og i desember vart det for første gong arrangert eit fysisk møte mellom Russlands president Vladimir Putin og den ukrainske motparten hans Volodymyr Zelenskyj. Det fann stad i presidentpalasset i Paris.

Søndag snakka dei to leiarane saman på telefonen. Ifølgje både regjeringa i Kiev og Moskva diskuterte dei to ei politisk løysing på konflikten. Begge partar skal dessutan ha hylla forsøka på å få slutt på kampane.

Men i fråsegna frå Kreml står det òg at Putin bad Zelenskyj sørgje for at Ukraina rettar seg etter tidlegare fredsplanar, ikkje berre verbalt, men også i handlingar. Han skal ha uttrykt uro for Zelenskyjs nylege fråsegn om at delar av fredsplanen kan reforhandlast, og dessutan for Ukrainas avgjerd om å halde regionale val seinare i år, noko som ifølgje russarane er i strid med Minsk-avtalen, som vart forhandla fram i 2015.

Paven bad for fred

Pave Frans er blant dei som no håpar på fred i Aust-Ukraina. Under bønna han heldt på Petersplassen søndag, bad han om at den nye våpenkvila vil vare.

– Berre på denne måten vil det vere mogleg å byggje opp att tilliten og leggje grunnlaget for ei forsoning som det er stort behov for og som befolkninga har venta lenge på, sa han.

Om lag 13.000 menneske har vorte drepne i krigen, ifølgje FN-anslag.

Russland har gong på gong avvist at landet har vore direkte involvert, men vestlege land og Nato meiner dei har bevis på det motsette.

Nytt toppmøte?

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron har sagt at dei ønskjer å føre Putin og Zelenskyj tilbake til same bord.

Samtidig blir presset mot Russland halde oppe. Tysklands utanriksminister Heiko Maas avviser i eit intervju med Rheinische Post måndag president Donald Trumps ønske om å la Russland få delta i møta med den såkalla G7-gruppa, som består av dei sju største økonomiane i verda. Grunngivinga er at russarane ikkje gjer nok for å løyse konflikten i Ukraina og på Krimhalvøya.

Russland vart kasta ut av den dåverande G8-gruppa i 2014, etter at landet annekterte Krimhalvøya i Ukraina. Trump opna førre månad for å invitere Russland igjen, skriv Reuters.

