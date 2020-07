Våpenkvile innleidd i Ukraina

utenriks

Våpenkvila skal få slutt på trefningane mellom ukrainske regjeringssoldatar og austukrainske, russiskstøtta separatistar. Ho tredde i kraft ved midnatt, og måndag formiddag melde representantar for den sjølverklærte folkerepublikken Donetsk at det så langt ikkje er registrert brot på avtalen.

Avtalen inneber at all bruk av våpen, også mindre handvåpen, er forbode.

Konflikten har vart sidan 2014. Det er gjort eit forsøk for å få slutt på kampane, men våpenkvileavtalane har aldri vart lenge nok til at dei har bana veg for fredsforhandlingar.

