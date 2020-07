Forskarar meiner influensavaksine vernar hjartet

utenriks

Forskingsarbeidet er leidd av Texas Tech-universitetet, og funna vart lagt fram for Den amerikanske hjarteforeininga måndag, melder CNN.

Vaksne over 50 år som fekk influensavaksinen, hadde ein 28 prosent lågare risiko for å få eit hjarteinfarkt dette året, 47 prosent lågare risiko for eit drypp og 85 prosent lågare risiko for hjartestans, ifølgje forskarane.

Totalt hadde denne gruppa ein 73 prosent lågare risiko for å døy generelt dette året.

– Resultata vi fann er slåande. Det er vanskeleg å ignorere den positive effekten influensavaksinen kan ha på alvorlege hjarteproblem, seier Roshni Mandania frå Texas Tech.

(©NPK)