Hongkongs utleveringsavtalar blir innstilte av Kina

utenriks

– Feilavgjerdene til Canada, Australia og Storbritannia, som politiserer rettsleg samarbeid med Hongkong, har gjort stor skade på grunnlaget for rettsleg samarbeid, seier talsperson for Kinas utanriksdepartement, Wang Wenbin.

– Kina har vedteke å suspendere utleveringsavtalar mellom Hongkong og Canada, Australia og Storbritannia, så vel som avtalar om strafferettssamarbeid, understrekar han.

Konflikten har bakgrunn i den nye kinesiske sikkerheitslova innført i Hongkong, som av vestlege land blir sett på å svekkje politiske rettar i Hongkong.

Tysdag opplyste New Zealand at landet òg trekker seg frå utleveringsavtalar med Hongkong, medan USA har gitt uttrykk for at dei vurderer det same. USA har allereie oppheva Hongkongs spesielle handelsstatus.

Australia, Canada, New Zealand, Storbritannia og USA er alle del av Five Eyes-nettverket for deling av etterretningsinformasjon.

Storbritannia og Australia har òg opna for at hongkongkinesarar får moglegheit til å få opphaldsløyve og statsborgarskap. New Zealand har på si side utskrive nye reiseråd for Hongkong. Der blir det åtvara mot at personar som blir arresterte og sikta av politiet i Hongkong, kan bli stilt for retten og fengsla på det kinesiske fastlandet.

