Libyske styresmakter drap to flyktande migrantar

utenriks

Det opplyser Den internasjonale migrasjonsorganisasjonen (IOM). Ifølgje FN-organisasjonen kom dei to mennene frå Sudan. Dei var på veg til Europa i ein båt saman med rundt 70 andre då dei vart stansa og sende til den libyske byen Khoms måndag kveld. I det dei vart sette i land, prøvde dei å sleppe unna, og vart skotne og drepne.

Khoms ligg om lag 12 mil aust for hovudstaden Tripoli.

Hendinga er ein av fleire som viser den utsette situasjonen som migrantar og flyktningar i Libya er i.

Europeiske land har inngått eit samarbeid med den libyske kystvakta for å stanse båtar på veg til Europa, samtidig som det er innført restriksjonar ved europeiske hamner som gjer det svært vanskeleg for frivillige redningsskip å operere i Middelhavet.

Menneskerettsgrupper har dokumentert at mange av dei som blir bringa tilbake til Libya av kystvakta, hamnar i interneringsleirar der dei blir utsette for vald og lever under det som blir beskrive som umenneskelege forhold.

