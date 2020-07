Ny spreiing av koronavirus nord i Kina

utenriks

Kinesiske styresmakter fryktar ei ny bølgje av koronavirusspreiing etter at 57 personar tysdag vart meld smitta av viruset i Xinjiang-provinsen nordvest i landet. Der har styresmaktene no testa fleire millionar menneske for smitte og innført strenge restriksjonar i regionhovudstaden Urumqi.

Vidare er det meldt om seks nye tilfelle av smitte i den austlege hamnebyen Dalian i Liabong-provinsen der det først braut ut ny smitte i ei fiskeforedlingsbedrift førre veke.

I alt er 44 personar smitta i byen, men styresmaktene har opplyst at dette utbrotet har spreidd seg til ni andre byar i fem regionar over heile landet, mellom anna så langt unna som Fujian-provinsen 1.500 kilometer unna. Søndag opplyste styresmaktene at alle dei 4 millionane innbyggjarane i Dalian skal testast innan torsdag.

Også eitt tilfelle av smitte som vart oppdaga i hovudstaden Beijing tysdag, stamma frå ein reisande frå Dalian.

I alt melder kinesiske styresmakter om 68 nye smittetilfelle over heile landet tysdag. 391 menneske er lagde inn på sjukehus.

