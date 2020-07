Peru: Meir enn 900 kvinner forsvunne i koronatida

utenriks

Dei sakna jentene og kvinnene blir antekne å ha vorte drepne, ifølgje styresmaktene i landet.

Landet har lenge hatt store problem med vald i heimen, særleg mot kvinner. Etter at det vart innført restriksjonar som følgje av koronaviruset, har problemet auka.

Ifølgje ombodsmannen for kvinnerettar har talet på forsvinningssaker auka med 60 prosent under pandemien. Før koronarestriksjonane tredde i kraft, forsvann fem kvinner om dagen, medan talet no har auka til åtte.

– Vi må finne ut kva som har skjedd med dei, seier ombodsmann Walter Gutierrez.

I fjor var det berre eit titals saker som vart oppklarte etter at meir enn 1.500 kvinner og jenter vart melde sakna.

