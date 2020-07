Kina skuldar EU for innblanding etter restriksjonar mot Hongkong

utenriks

Tysdag vart EU-landa samde om ein tiltakspakke i protest mot den nye kinesiske sikkerheitslova for Hongkong. Det var Frankrike og Tyskland som tok opp spørsmålet om sanksjonar.

Pakken omfattar mellom anna ei eksportavgrensing til Hongkong av utstyr og teknologi som kan brukast til «intern undertrykking, avskjering av intern kommunikasjon eller cyberovervaking.»

Dagen etter svarte Kina med at EUs eksportrestriksjonar bryt ikkje-innblandingsprinsippet, som også er kjent som statssuverenitetsprinsippet.

– Kina er sterkt imot dette og har sagt klart frå overfor EU, seier talsperson Wang Wenbin i Kinas utanriksdepartement.

Wang oppmoda EU til å respektere dei kinesiske handlingane og heller fokusere på å halde oppe ei sunn utvikling av forholdet mellom Kina og EU.

Internasjonale reaksjonar

USA har svart på sikkerheitslova med sanksjonar mot kinesiske tenestemenn. Landet har allereie oppheva Hongkongs spesielle handelsstatus.

Canada, Australia og Storbritannia har suspendert utleveringsavtalane sine med Hongkong. Kina svarte med å gjere det same for Hongkongs avtalar med landa, så vel som avtalar om strafferettssamarbeid.

Tysdag opplyste New Zealand at landet òg trekker seg frå utleveringsavtalar med Hongkong, medan USA har gitt uttrykk for at dei vurderer det same.

Kontroversiell lov

Beijing insisterer på at lova er nødvendig for å rette opp igjen stabiliteten i det økonomiske knutepunktet etter langvarig politisk uro.

Den omstridde sikkerheitslova tredde i kraft 1. juli og dekke fire kategoriar av lovbrot: Separatisme, undergravande verksemd, terrorisme og utanlandsk medverknad til kriminelle handlingar.

Opposisjonen i Hongkong meiner at lova vil bidra til å kneble dissidentar og protestar mot kinesiske styresmakter.

(©NPK)