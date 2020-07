Minst 41 døde i flaum i Bangladesh

utenriks

Styresmaktene opplyser til nyheitsbyrået DPA at drukningar er årsaka til dei fleste av dødsfalla og at over éin million menneske er stranda i sine eigne heimar.

Flaumen starta i slutten av juni og er venta å halde fram i fleire veker til. Flaumsenteret i landet åtvarar om at situasjonen kan forverrast sidan dei store elvane rundt hovudstaden Dhaka kjem til å stige dei neste dagane.

Røde Kors har tidlegare åtvara om at tre kriser treffer Bangladesh på ein gong.

– Bangladesh må no handtere tre katastrofar samtidig. Koronapandemien rammar svært hardt i eitt av dei folkerikaste landa i verda, og syklonen Amphan ramma landet i mai. No står òg ein tredel av landet under vatn som følgje av flaum, sa seniorrådgivar Torben Bjørke-Henriksen i Noregs Røde Kors fredag.

Landet, som har rundt 165 millionar innbyggjarar og svært høg befolkningstettleik, har registrert over 225.000 koronatilfelle. Det er anslått at det reelle talet er endå høgare.

