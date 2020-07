Stille pilegrimsferd i Mekka

utenriks

Pilegrimsferda hajj er ei massiv hending som kvart år trekkjer fleire millionar pilegrimar til Mekka. I fjor var det 2,5 millionar som utførte pilegrimsferda. Ofte har det vorte trengsel i folkemengdene.

Det er det lite som minner om i år. Tysdag, kvelden som markerte starten på pilegrimsferda, var det heilt tomt på dei kvite, massive marmorgolva som omkransar Kaba, sentralheilagdommen til islam.

Den svarte steinen blir vanlegvis kyst og tatt på av pilegrimane som går forbi i ein saktegåande kø.

I år får inga lov til å ta på han, sjølv ikkje blant dei få utvalde som får gjennomføre hajj.

Nøye overvaka

Det blir truleg mellom 1.000 og 10.000 personar som får gjere det. To tredelar av dei er utlendingar som allereie bur i Saudi-Arabia, nøye utvalt av styresmaktene, og resten av dei vil vere tryggleiks- og helsepersonell.

Alle som får utføre pilegrimsferda er testa for korona, utstyrt med eit armband som overvaker rørslene deira og iført spesialdesigna klede. Kleda skal ha nanoteknologi som hjelper til å drepe bakteriar.

Amr Al-Maddah, som har ansvaret for å planleggje årets hajj, seier at kleda truleg har liten effekt, men likevel er eit tryggingstiltak.

– Akkurat no er det teknologien som gjer at vi kan klare å gjennomføre hajj. Vi tek alle grep som er moglege for å sørgje for at denne pilegrimsferda ikkje vil føre til nokon smittetilfelle eller dødsfall, seier al-Maddah.

Gratis

Kvar pilegrim vil høyre til ei gruppe på rundt 20, som blir leidd av ein guide til dei ulike stoppa. Det skal gjere at det ikkje oppstår trengsel til dømes framfor Kaba.

På Arafat-fjellet, der profeten Mohammed skal ha gitt si siste preike for nesten 1.400 år sidan, vil pilegrimane halde til torsdagen i djup bønn. Dei blir då overvaka via mobiltelefonane sine, og eit spesielt ID-kort som lagrar all informasjon om dei.

Av andre ting som blir annleis med årets pilegrimsferd, er prislappen. Vanlegvis er hajj ein kostbar affære for muslimar som må spare i årevis for å få råd. I år dekkjer saudiarabiske styresmakter alle måltid, hotell og transport.

(©NPK)