utenriks

Det kjem fram av dei oppdaterte reiseråda til Sveriges utanriksdepartementet.

Førre veke opna den norske regjeringa for reiser til Kalmar, Örebro, Värmland og Östergötland utan at ein blir ilagd karantene ved retur. Frå før av var det opna for reiser til Skåne, Blekinge og Kronoberg.

(©NPK)