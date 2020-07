Tyrkia har vedteke omstridd lov som regulerer sosiale medium

utenriks

Lova har vorte kraftig kritiserte av menneskerettsaktivistar, som meiner ho vil føre til sensur av ytringar på sosiale medium.

Ho krev at mediegigantar som Facebook og Twitter har lokale kontor i Tyrkia og at selskapa føyer seg når tyrkiske domstolar vedtek at innhald må fjernast. Viss ikkje risikerer dei store bøter eller restriksjonar som vil føre til at plattformene ikkje kan brukast lenger.

Frå no av må dessutan tyrkiske brukardata lagrast på serverar i Tyrkia.

Loven gjeld for nettstader som har over 1 million besøk dagleg.

