Danmark opnar for reisande frå heile Sverige

Dei nye reiseråda er gjeldande allereie frå torsdag ettermiddag. Danskane har gradvis opna for reiser til fleire svenske regionar, men no er altså heile Sverige vurdert som trygt nok for reiser utan at ein må i karantene i Danmark.

Eitt av kriteria danske styresmakter bruker, er at smittetalet i eit land må vere under 20 per 100.000 innbyggjarar. Når eit land først er opna heilt, er grensa for at det skal stengjast igjen på 30 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Danskane held òg framleis Spania inne på lista over opne land, trass i aukande smittetal der.

Styresmaktene i Noreg vurderer framleis store delar av Sverige og heile Spania som såkalla raude område – noko som betyr at reisande derfrå må i karantene viss dei kjem til Noreg.

Danske styresmakter rår no berre mot reiser til og frå desse landa i Europa: Luxembourg, Romania og Bulgaria. I tillegg blir rådd mot reiser til land utanfor Europa.

