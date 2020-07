Koparfunn frå vikingtida kan gi verda nye svar om epidemiar

utenriks

Det hittil tidlegaste genetiske beviset for koparvirus stammar frå 1600-talet, men må no flyttast nesten 1.000 år tilbake i tid, ifølgje eit internasjonalt forskarteam leidd av Københavns Universitet.

Dei beskriv i ein studie i det vitskaplege tidsskriftet Science funn av viruset i leivningar etter elleve menneske frå vikingtidas Nord-Europa (år 600 til 1050). Viruset var utbreidd i samfunnet, meiner forskarane.

Funna kan på sikt gi nye svar om korleis eit virus som kopar flyttar seg frå dyr til menneske, og korleis det muterer til ein trussel mot menneske.

– Viss nokon skulle vere i tvil etter dei siste månadene, så er store epidemiske sjukdommar noko som kan velte om på samfunnet. Vi kan heilt klart bruke desse funna til å bli betre på å møte nokon av dei sjukdommane som kan påverke samfunnet markant, seier arkeolog og DNA-forskar Søren Michael Sindbæk til videnskab.dk.

Kopar er ein av dei aller dødelegaste sjukdommane menneskja har opplevd, og tok livet av minst 500 millionar menneske berre på 1900-talet. Det siste påviste tilfellet av koparviruset var i Somalia i 1977.

Utbreitt smitte

Sjukdomsforløpet blir beskrive som grufullt og startar med feber som blir følgt av utslett som utviklar seg til væskefylte blemmer. Ein vellykka vaksinasjonskampanje har gjort at sjukdommen er erklært utrydda.

Fram til no har ein mumie frå Litauen vore det tidlegaste funnet av kopar. Det stamma frå 1600-talet, og det har sidan vorte argumentert for at sjukdommen ikkje var til stades i Europa i mellomalderen, men kom hit med riddarar frå korstoga i Midtausten.

Funn av viruset i DNA-materialet etter elleve individ frå vikingtida rokkar ved den historia.

– Vi har positive funn i Danmark, Sverige, Nord-Noreg, Oxford i England og den europeiske delen av Russland. Så det er ei stor utbreiing, seier Martin Sikora ved Københavns Universitet.

Han påpeikar at forskarane ikkje kan fastslå at dei elleve personane døydde av kopar. Det må likevel ha vore store konsentrasjonar av viruset i menneska, sidan det er mogleg å finne det igjen så mange år seinare.

Derfor er det sannsynleg at fleire vikingar mista livet på grunn av sjukdommen, meiner forskarane. Totalt vart det gjort funn av viruset i 2 prosent av leivningane som vart undersøkte.

Meir dødeleg med tida

Søren Michael Sindbæk meiner funna viser at kopar var ein del av samfunnet, litt som influensaen er i dag, utan å forårsake massedød.

– I så fall ville ein finne massegraver eller veldig lokaliserte utbrot. Når sjukdommen er utbreidd mange stader, tyder det på at folk var utsette for han jamleg, men ikkje døydde av han, seier han.

Forskarane har òg klart å rekonstruere meir enn 95 prosent av genomet, eller genkoden, til viruset i dei ulike kroppane. Det viser at viruset er av ein annan genetisk variant, men frå same forfader, som koparviruset som herja på 1900-talet.

Det har gjort at forskarane har kunna lage ein katalog over dei genetiske forandringane viruset har gått gjennom frå vikingtida og til moderne tid.

– Mange av dei sjukdommane vi som samfunn tek mest på alvor i dag, er dei som først har høg døyelegheit, og som vi sidan utviklar høgare immunitet mot. Men kopar er eit døme på det motsette: Sjukdommen har vorte meir dødeleg med tida, seier Sindbæk.

