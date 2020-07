Mars-raketten: Vellykka oppskyting

utenriks

Direktebilete viser at det var ei vellykka oppskyting. Fartøyet er venta å nå den raude naboplaneten i februar 2021.

Den amerikanske raketten har kursen mot Mars med eit landsfartøy kalla Perseverance og eit minihelikopter kalla Ingenuity. Sistnemnde skal prøve å bli det første flygande fartøyet på ein annan plana.

Nordmannen Håvard Fjær Grip leier det historiske forsøket og skal styre det vesle helikopteret på overflata av den raude naboplaneten frå jorda.

Formålet med prosjektet er å gjennomføre eksperimentelle testflygingar. På det lengste vil helikopteret kunne flyge 90 sekund om dagen. Teamet håpar å kunne flyge opp til fire–fem turar innan ein månad.

– Det einaste kriteriet for suksess for oss, er om vi klarer å fly på Mars for første gong i historia. Vi meiner det er høgt sannsyn for å få det til, seier Grip til NTB.

(©NPK)