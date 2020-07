Russland avviser forsøk på å destabilisere Kviterussland

utenriks

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov fastslår i ei fråsegn at skuldingane om at organisasjonar frå Russland sender folk til Kviterussland for å destabilisere, ikkje er anna enn insinuasjonar.

33 russarar frå det private, russiske tryggingsselskapet Wagner, som blir hevda å ha band til president Vladimir Putin, vart arrestert onsdag i Kviterussland, ifølgje det statlege nyheitsbyrået Belta. Dei vart skulda for å vere leigesoldatar, og torsdag sa Kviterusslands tryggingssjef Andrej Ravkov at dei er sikta for terrorplanlegging.

Peskov omtaler i fråsegna Kviterussland som ein «alliert og veldig nær partnar» av Russland.

Arrestasjonen skjedde mindre enn to veker før Kviterusslands presidentval 9. august, der president Aleksandr Lukasjenko stiller til attval for ein sjette periode.

