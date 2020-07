utenriks

Han reknar likevel med at det blir trongare i kollektivtransporten når vidaregåande skular og universitet opnar igjen etter sommarferien.

Tegnell ber derfor om at alle vurderer andre framkomstmiddel, samtidig som aktørane sjølv vil setje i verk tiltak for å hindre at folk blir sitjande for tett.

