Taust frå tysk politi etter å ha endevendt kolonihage i McCann-saka

To dagar med gravearbeid i kolonihagen vart avslutta onsdag, men så langt har politiet ikkje kommentert arbeidet. Dei har ikkje sagt noko om kva dei har lett etter heller, heller ikkje om dei har funne noko.

Kolonihagen vart i 2007 brukt av mannen som no er hovudmistenkt i samband med at den britiske jenta forsvann frå ein feriestad på Algarve-kysten i Portugal for 13 år sidan, like før fireårsdagen sin.

Tysk politi etterforskar saka som ei drapssak og har oppgitt at dei har grunn til å tru at Madeleine McCann er død, utan å seie noko om kva dei byggjer teorien på.

Ifølgje avisa Hannoversche Allgemeine er det funne ein grunnmur til ein gammal bygning på staden. Ifølgje ein person i nabohagen har det ikkje vore nokon på staden på to år. Det er ikkje noko hus i hagen lenger, berre bærbuskar og eit kirsebærtre.

