Fauci trur amerikanarar vil ha tilgang på vaksine innan utgangen av 2021

utenriks

– Eg trur at amerikanarar over ein tidsperiode i 2021 vil vere i stand til å få han, sa Fauci om ein mogleg vaksine då han fredag møtte i Representanthuset for å svare på spørsmål om handteringa av koronapandemien.

Han fastslo at det vil bli sett opp ei liste over kven som blir prioritert når ein vaksine er klar.

– Eg trur ikkje alle vil få den umiddelbart, sa Fauci, som sa han var forsiktig optimistisk med omsyn til om ein fungerande vaksine vil bli utvikla.

Helsestyresmaktene i USA har sett i gang ein plan som har fått namnet Operation Warp Speed, som skal sikre at 300 millionar dosar med vaksine blir produsert på kort tid.

250.000 personar har registrert seg for å ta del i testarbeid i samband med utviklinga av ein vaksine i USA.

(©NPK)