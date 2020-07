Hongkong utset valet i eitt år

utenriks

– I dag må eg kunngjere den vanskelegaste avgjerda vi har måtta ta dei siste sju månadene. Det planlagde valet til den lovgivande forsamlinga i september blir utsett, sa Lam fredag.

Ho fastslo at det å organisere eit val for 4,4 millionar veljarar vil setje mange i fare for å bli smitta.

– Epidemien utgjer ein alvorleg fare for Hongkong. Valet er ei unik hending, det største i Hongkong, sa Lam.

Hongkong har dei siste vekene opplevd ei ny smittebølgje med over 1.000 nye tilfelle. Fredag vart det registrert 173 nye smittetilfelle i territoriet. Den siste tida har styresmaktene innført ei rekkje nye restriksjonar.

Lam sa samtidig at det er mange hongkongkinesarar som ikkje får stemt fordi dei er stranda i fastlands-Kina og i utlandet. Valet blir etter planen utsett i eitt år.

Blir reaksjonar

Avgjerda skaper reaksjonar blant dei mange demokratiforkjemparane som den siste tida har demonstrert mot at det blir innført strengare kinesisk kontroll over Hongkong.

– Dette er ei kalkulert politisk handling som har til hensikt å svekkje ein mogleg siger til opposisjonen, seier opposisjonspolitikar Claudia Mo til AFP.

Då det tidlegare i veka vart kjend at styresmaktene vurderte å utsette valet, vart det møtt med kritikk frå delar av demokratirørsla. Politikaren Ted Hui sa at byregjeringa er meir redd for å tape valet enn virusutbrotet.

Den kjende aktivisten Joshua Wong og ei rekkje andre demokratiforkjemparar fekk beskjed torsdag om at dei ikkje får stille til valet, som no har vorte utsett.

Kina støttar avgjerda

– Det er veldig nødvendig, fornuftig og lovleg, seier kontoret til den kinesiske regjeringa i Hongkong i ei kort fråsegn.

Dei legg til at regjeringa i Beijing har forståing for avgjerda og stiller seg bak ho.

Den nye valdatoen er sett til 5. september 2021.

(©NPK)