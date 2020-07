utenriks

Nedgangen har skjedd frå første til andre kvartal og er justert for sesongvariasjonar, opplyser Italias statistiske byrå fredag.

Samanlikna med same kvartal i fjor har økonomien krympa med 17,3 prosent.

Ekspertar meiner at det vil ta fleire år før italiensk økonomi er tilbake på same nivå som før koronapandemien ramma. BNP er no omtrent like stort som på byrjinga av 1990-talet.

