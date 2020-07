utenriks

Britiske styresmakter skrotar planen om å gjenopne kasino, bowlinghaller og skateparkar måndag. Statsministeren har òg sett planen om å tillate tilskodarar på sportsarrangement på vent.

Styresmaktene vil vurdere tiltaka på nytt om to veker. Forskarar er no uvisse på om R-talet på smitta er under 1.

Kunngjeringa kjem etter at styresmaktene torsdag måtte gjeninnføre restriksjonar i delar av Nord-England, etter at smittetala har stige markant for første gong sidan mai.

