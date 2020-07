Kina strammar inn covid-19-restriksjonar i Xinjiang

utenriks

Tilreisande frå område med høg smitterisiko må i to vekers karantene når dei kjem til provinshovudstaden Urumqi. Andre reisande må dokumentere at dei er ved god helse. Dei som bur i byen, må «i prinsippet» halde seg der eller vise at dei har god helse dersom dei vil reise ut.

Nesten alle delar av Kina blir no rekna for å ha låg eller middels smitterisiko. Hamnebyen Dalian i nordaust blir rekna som høgrisikoområde, grunna eit lokalt utbrot. Fredag vart det registrert 11 nye covid-19-tilfelle i provinsen der Dalian ligg.

Utbrotet i Xinjiang, som er konsentrert rundt Urumqi, har ført til over 600 nye sjukdomstilfelle sidan midten av juli. Fredag vart det registrert 112 nye tilfelle.

Det er gjennomført over fire millionar testar i Dalian og Urumqi.

Det er ikkje meldt om nye dødsfall i samband med dei to smitteutbrota. Så langt er 84.292 personar smitta i Kina og 4.634 er døde.

