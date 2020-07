Tredagars våpenkvile innleidd i Afghanistan

utenriks

Mange håpar våpenkvila vil føre til fredsforhandlingar som kan få slutt på den nesten 19 år lange krigen, men få timar før den tredde i kraft fredag, vart minst 17 menneske drepne av ei bilbombe aust i landet.

Taliban avviser likevel at gruppa var innblanda. Dermed rettar mistanken seg mot den ytterleggåande islamistgruppa IS, som dei siste åra òg har etablert seg i Afghanistan.

Denne veka sa presidenten i landet Ashraf Ghani at regjeringa snart har lauslate 5.000 Taliban-fangar, noko som vil innebere at det viktigaste vilkåret til opprørarane for å starte forhandlingar er innfridd.

Også Taliban har signalisert at fredsforhandlingane kan starte rett etter feiring av id al-adha, som markerer slutten på den årlege pilegrimsferda til muslimane.

– Vi ønskjer ei permanent våpenkvile frå Taliban, sidan det er dei som har bana veg for at andre terrorgrupper opererer i Afghanistan, seier ein drosjesjåfør, Mohammad Tahir, til nyheitsbyrået AFP etter å ha delteke på ei bønn i ein moské i Kabul.

Hundrevis av menneske møtte fram i moskeane i byen fredag formiddag, og alle vart sjekka av væpna vakter før dei fekk sleppe inn.

(©NPK)