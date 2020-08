Brann på 80.000 mål ute av kontroll i California

utenriks

Skogbrannen i Cherry Valley aust for Los Angeles starta fredag, Politiet undersøkjer no om han vart påsett, samtidig som svært varmt vêr har ført til ukontrollert spreiing av flammane.

Så langt er over 80.000 mål mark med gras, kratt og skog svidd av. Nærare 8.000 menneske er evakuerte frå om lag 2.600 bustader. Røyken frå brannen er no svært dominerande i området og styresmaktene sende søndag ut åtvaring om dårleg luftkvalitet i området. Røyken er synleg på lang avstand.

Førebels er det ikkje meldt om personskade som følgje av dei kraftige brannane, men ein bustad og to andre bygningar har så langt vorte rov for flammane. Brannvesenet i Riverside fylke har sett inn alt tilgjengeleg brannvern for få bukt med flammane, og får støtte frå fly og helikopter.

(©NPK)