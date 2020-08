utenriks

President Adama Barrow opplyste førre veke at han ville isolere seg i to veker etter at visepresident Isatou Touray testa positivt.

Både finansministeren, olje- og energiministeren og landbruksministeren har no òg testa positivt.

Hittil er det registrert 498 smitta i landet, og ni menneske har døydd av viruset.

Gambia stengde allereie i mars grensene, avgrensa tilgangen til offentleg transport, skular og marknader og gjorde bruk av munnbind obligatorisk.

(©NPK)