Kosovos statsminister koronasmitta

utenriks

– I dag tok eg ein koronatest, og resultatet på testen var positiv, opplyser Hoti søndag.

Hoti seier han ikkje har nokon symptom, bortsett frå ein mild hoste, og at han no vil halde fram med å jobbe i sjølvisolasjon heimanfrå dei neste to vekene.

Til liks med resten av landa på Balkan har Kosovo registrert ein auke i talet på koronasmitta sidan juni. Landet med om lag 1,8 millionar innbyggjarar har registrert nesten 9.000 tilfelle av koronasmitte og 249 dødsfall som følgje av covid-19.

Leiinga for dei fagorganiserte helsearbeidarane i landet, Blerim Syla, har åtvara om at landet kan bli Balkans svar på Kinas Wuhan, byen der koronaviruset først vart oppdaga.

(©NPK)