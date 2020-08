Kvinne alvorleg skadd av kval i Australia

utenriks

Lokale medium melder om hendinga måndag. Den 29 år gamle kvinna som svømte i nærleiken av kvalen ved Ningaloo Reef, brekte fleire ribbein og fekk indre blødingar. Kvinna vart flogen til sjukehus i Perth.

Ifølgje den australske nyheitskanalen ABC er tilstanden til kvinna alvorleg, men stabil.

For tre år sidene åtvara australske styresmakter om at det kunne vere farleg å symje med knølkvalane på revet, og Dani Rob, som jobbar med miljøvern i området, uttalte at det berre var eit spørsmål om tid før nokon vart skadde.

