Oppgang på børsen i Tokyo – ned i Hongkong

Oppgangen i Japan kjem mellom anna av børsoppgangen i USA før helga og ein fallande yenkurs.

Då Tokyobørsen stengde, hadde Nikkei-indeksen stige 2,24 prosent. Den breiare Topix-indeksen gjekk opp 1,78 prosent.

I Hongkong gjekk utviklinga motsett veg. Her fall Hang Seng-indeksen 0,56 prosent gjennom dagen. Både det spente forholdet mellom USA og Kina og ny blomstring av virussmitte vakte bekymring blant investorane.

Også i fleire andre asiatiske regionar og land ser investorane med bekymring på sjukdomsutviklinga. På Filippinane fall børsen måndag over 3 prosent etter at styresmaktene gjeninnførte strenge restriksjonar i store delar av landet for å hindre smitte.

