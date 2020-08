Studie: Kjæledyr blir truleg koronasmitta av menneske

utenriks

Forskarane har testa 540 hundar og 277 kattar nord i Italia, dei fleste av dei i Lombardia-regionen som har vore hardt ramma av koronapandemien.

Kjæledyra i undersøkinga levde anten i hushald der nokon var smitta, eller i område der det var mange koronasmitta.

Forskarane fann at 3,4 prosent av hundane og 3,9 prosent av kattane hadde antistoff i blodet, noko som tydar på at dei har vore smitta.

Thomas Mettenleiter, som leiar det føderale tyske instituttet for dyrevelferd (FLI), er ikkje overraska over at dyr får overført smitte frå menneske.

– Dette stadfestar det vi alt veit, seier han.

(©NPK)