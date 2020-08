WHO: Ikkje sikkert det blir ei endeleg løysing på koronapandemien

utenriks

– Det er ingen «silver bullet» nett no, og det er ikkje sikkert det nokosinne blir ein, sa WHO-sjef Tedros Ghebreyesus på ein virtuell pressekonferanse måndag.

Over heile verda blir det arbeidd intenst med å utvikle ein vaksine mot koronaviruset, og mange uttrykkjer håp om at ein kan vere tilgjengeleg neste år.

Tedros opplyste òg at ein WHO-delegasjon i Kina no har ferdigstilt grunnarbeidet for å forske på opphavet til koronaviruset i dyr.

Han sa at epidemiologiske studiar no skal starte i Wuhan, der viruset oppstod, for om mogleg å identifisere kjelda til infeksjonen i dei første tilfella.

(©NPK)