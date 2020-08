«SOS» i sanden redda tre menn i Mikronesia

utenriks

Det australske forsvaret opplyser at dei fann mennene på den aude øya Pikelot, rundt 190 kilometer unna staden dei segla frå tre dagar tidlegare.

Dei hadde mista kursen, og den 23 fot store båten deira gjekk tom for drivstoff mellom to av dei over 600 øyane og atollane som utgjer Mikronesia aust for Filippinane.

Dei vart meld sakna, og amerikanske og australske fly slutta seg til søket. Søndag oppdaga dei ei gigantisk SOS-melding som var skriven i sanden på Pikelot.

Det australske militærfartøyet Canberra sende eit helikopter med mat og vatn, og dei tre mennene vart funne i god behald. Eit patruljefartøy frå Mikronesia vart deretter sendt for å hente mennene, opplyser det australske forsvaret tysdag.

