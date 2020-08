Aukande smitte i Aarhus vekkjer bekymring

utenriks

Av 207 nye smittetilfelle i Danmark i helga, var 50 i Aarhus kommune. Talet vart mangedobla på nokre dagar.

– Vi er veldig klar over det som skjer i Aarhus, seier konstituert direktør Anette Lykke Petri i Styrelsen for Patientsikkerhed til DR.

Ho seier dei jobbar med å finne ut om smitten spreier seg i ei isolert gruppe i byen, eller blant menneske som lever meir spreitt.

Ifølgje3A5-Aarhus-Universitet-smittet-med-Covid-19-7507103.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lokalavisa Aarhus stammar nokre av smittetilfella frå eit arrangement for studentar. I tillegg blir det undersøkt om ei feiring for fotballfans for halvanna veke sidan har hatt betydning.

(©NPK)