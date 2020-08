EU granskar Googles kjøp av Fitbit

utenriks

EU er bekymra for at avtalen kan styrkje Googles stilling på den digitale annonsemarknaden ytterlegare ved at selskapet får tilgang på endå meir data som kan brukast til personalisering av reklame.

– Målet med granskinga er å sikre at Googles kontroll over innsamla data frå berbar teknologi ikkje forskyv konkurransen i marknaden, seier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Google kunngjorde i november i fjor at selskapet har vorte samd med Fitbit om å kjøpe selskapet for 2,1 milliardar dollar.

– Avtalen handlar om berbar teknologi, ikkje persondata. Vi har gjort det klart frå starten av at vi ikkje skal bruke helse- og velværedata frå Fitbit til Googles annonsetenester, heiter det i ei fråsegn frå Google.

Fitbit har selt meir enn 100 millionar einingar og har over 28 millionar aktive brukarar.

