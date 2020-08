Mange døde og hundrevis av skadde i Beirut-eksplosjonar

utenriks

Årsaka til eksplosjonane er ikkje kjend, men ein video delt av det libanesiske kringkastingsselskapet LBCI viser korleis det først stig kraftig røyk opp frå ein bygning, før det kjem ein kraftig eksplosjon.

Beiruts guvernør Marwan Abboud stadfestar at eksplosjonane kom etter at det braut ut brann og opplyser at fleire brannmenn som var på staden er sakna.

Sikkerheitskjelder opplyser til det statlege nyheitsbyrået NNA at eksplosjonane fann stad i ein lagerbygning der det vart teke vare på eksplosiv.

Libanons tolldirektør Badri Daher opplyser til nettavisa Mulhak at det var lagra kjemikaliar i bygningen, noko som kan vere forklaring på den raude røyken som steig opp frå staden.

Kort tid etter den første eksplosjonen, kom det nok ein eksplosjon, men det er uklart om det hende i den same lagerbygningen.

Mange døde

Libanons helseminister Hamad Hassan stadfestar at talet på skadde er «svært høgt» og ei kjelde i Røde Kors opplyser at over 1.000 menneske er skadde.

Eitt av sjukehusa i byen har teke imot over 400 skadde, medan eit anna vart påført så store skadar i eksplosjonen at pasientane der no blir evakuerte.

Libanesiske tryggingskjelder og sjukehuskjelder opplyser til Reuters at sjukehusa i byen har teke imot minst ti omkomne etter eksplosjonane.

Bilde frå byen viser blodige menneske som vandrar i gatene blant raserte husfasadar og øydelagde bilar, på veg til næraste sjukehus eller helsestasjon.

Fanga i ruinane

Blant bygningane som vart raserte er hovudkontoret til det statlege elektrisitetsselskapet i Libanon (ELD). Sjefen Kamal Hayek er blant dei kritisk skadde.

ELD har vore gjenstand for omfattande demonstrasjonar dei siste månadene, etter fleire og omfattande straumbrot som har vart i opptil 20 timar i døgnet.

Augevitne fortel òg om store materielle øydeleggingar i bydelen Hamra, der det ligg mange butikkar, spisestader og hotell.

Nasjonalforsamlinga og utanriksdepartementet har òg fått store skadar, og det same har ambassadane til fleire land.

Store øydeleggingar

Eksplosjonane raserte òg redaksjonslokala til avisa Daily Star, viser ein video lagd ut på Twitter av ein av journalistane til avisa.

Ifølgje ikkje stadfesta meldingar skal mange menneske òg vere fanga under ruinar i bydelen Karantina, der det både er bustader, galleri, utestader og industri.

Det går òg ein motorveg forbi området, og frå denne kjem det meldingar om skadde trafikantar som vart ramma av eksplosjonen.

Hariri-attentat

Sjølv om dei fleste meldingane så langt tyder på at den kraftige eksplosjonen i Beirut var ei ulykke, blir det spekulert i om den kan ha samanheng med rettssaka etter drapet på Libanons dåverande statsminister Rafik Hariri som no går mot slutten.

Hariri og 21 andre vart drepne av ei kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antekne medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Hizbollah nektar for å ha stått bak, men fredag kjem ein FN-støtta domstol i Nederland med rettsavgjerda si i saka.

(©NPK)