Meir enn 5 millionar koronatilfelle i Latin-Amerika

utenriks

Koronasmitten i regionen har ført til meir enn 200.000 dødsfall, ifølgje nyheitsbyrået.

I Brasil, som har 210 millionar innbyggjarar, er det registrert godt over 2,7 millionar tilfelle og meir enn 94.000 dødsfall.

Berre USA, som har registrert 4,8 millionar tilfelle og nesten 155.000 dødsfall, er hardare ramma.

Det nest hardast ramma landet i regionen er Peru, med nesten 429.000 tilfelle og over 19.600 dødsfall. Landet har fått ei stor andre smittebølgje etter at det for ei månads tid sidan smått byrja å lempe på restriksjonane.

