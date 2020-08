Restaureringa av orgelet i Notre-Dame er i gang – og vil ta nesten fire år

utenriks

Den enorme jobben med å plukke orgelet frå kvarandre, reingjere det og så setje det saman, starta måndag og er venta å føregå over nesten fire år.

Når orgelet, som er Frankrikes største musikkinstrument, til slutt er restaurert, vil det ta seks månader å få stemt det, ifølgje det statlege byrået som er ansvarlege for å restaurere Notre-Dame.

– Det er eit veldig kraftfullt orgel, men også med mykje poesi. Det er nok det vakraste orgelet i verda, seier Johann Vexo, som spelte på orgelet under ei kveldsgudsteneste då brannalarmen gjekk av 15. april i fjor.

Katastrofebrann

Utruleg nok overlevde orgelet, som har 8.000 piper, brannen. Det gjorde ikkje taket på katedralen, og heller ikkje spiret.

Men flammane dekte instrumentet i giftig blystøv, som no må fjernast med stor varsemd.

Og sjølv om ikkje orgelet brann, vart det skadd av ei varmebølgje. Det har i tillegg vorte påverka av andre temperaturvariasjonar det har vorte utsett for etter at katedralen, som vart bygd i det 12. hundreåret, mista taket. Notre-Dame er framleis stengt for publikum.

Tangentane blir fjerna

Først ut i arbeidet med å plukke orgelet frå kvarandre er å fjerne tangentane. Deretter skal pipene takast ut, i ein demonteringsprosess som vil vere ut året, ifølgje det statlege byrået.

Delane frå orgelet vil takast trygt vare på i spesielle konteinarar inne i katedralen, der reingjeringa og restaureringa vil finne stad.

Sjefen for byrået fortel at orgelet, som vart bygd i 1733, vil bli spelt på igjen 16. april 2024, fem år etter brannen.

Ventar i lengsel

Organist Vexo lengtar etter å spele på orgelet igjen.

– Eg og alle kollegaene mine er veldig triste, og vi veit at vi må vere veldig tolmodige dei neste åra, seier han.

Vexo uttrykkjer håp om at dei vil komme tilbake til ein katedral og instrument som er «akkurat som dei var før, eller nesten akkurat».

– Vi ventar på dagen då bygningen vil opne igjen, seier han.

President Emmanuel Macron håpar katedralen kan gjenopnast før OL i Paris i 2024. Men det har teke over eitt år å fjerne farleg blystøv og rammeverk som var i katedralen før brannen, i samband med eit anna renoveringsprosjekt.

Gjenoppbygginga av landemerket har ikkje byrja.

(©NPK)