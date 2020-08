Svensk politi etter drap på tolvåring: Viktig at vitne melder seg

utenriks

Jenta vart treft av skot frå personar som skal ha vore i ei kvit stasjonsvogn ved ein Mcdonalds-restaurant natt til søndag.

– Det finst personar som veit kven som skaut, kven som køyrde bilen og kor bilen er. Tryggleiken i samfunnet byggjer på at menneske fortel til politiet det dei veit, seier Stefan Hector, sjef for den operative eininga ved den nasjonale operative avdelinga til svensk politi (Noa).

På spørsmål om kvifor nokre vitne ikkje har meldt seg, seier Hector at han ikkje ønskjer å spekulere rundt det.

– Frykt kan absolutt vere ein faktor, men vi må vere modige for å ha eit trygt Sverige, legg han til.

Hector stadfestar at tolvåringen høgst sannsynleg ikkje var målet til gjerningsmennene. Tidlegare har avisa Expressen skrive at målet kan ha vore to menn som tilhøyrer eit kriminelt nettverk.

Overvakingsvideo frå åstaden viser både ei kvit stasjonsvogn og mange menneske. Fleire vitne har vorte avhøyrde, men politiet ønskjer å komme i kontakt med fleire personar som kan fortelje kva som skjedde før og etter at skota vart fyrte av.

