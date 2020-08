85 prosent av Libanons kornlager kan ha gått tapt i eksplosjonen

utenriks

Libanon importerer 80 prosent av kornet landet forbrukar, og store delar av det blir lagra i hamna. Ifølgje nyheitsbyrået AP viser dronebilete at fleire store siloar vart øydelagde av eksplosjonen.

Det blir anslått at rundt 85 prosent av Libanons kornlager vart teke vare på i siloane som vart øydelagde.

Økonomi- og handelsminister Raoul Nehme seier at kornet som vart lagra i hamnesiloane ikkje kan brukast, men at Libanon har nok korn for umiddelbar framtid og at landet no vil importere meir.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon fryktar likevel at øydelegginga av siloane vil føre til matmangel, og særleg ein kritisk mangel på mjøl. Ifølgje nyheitsbyrået Reuters har Libanon no berre korn igjen til å dekkje ein månads etterspurnad.

– Vi fryktar at det vil bli store forsyningsproblem, viss ikkje det blir ei internasjonal semje om å redde oss, seier Hani Bohsali, som leiar eit syndikat av importørar i Libanon.

Den franske utanriksministeren Jean-Yves Le Drian seier at nødforsyning av mat må stå høgt på lista over tiltak det internasjonale samfunnet skal setje i gang.

Libanon er allereie ramma av ei økonomisk krise etter lange periodar med uro og utbreidd korrupsjon. Det har vore massedemonstrasjonar jamleg sidan i fjor haust, medan den økonomiske krisa berre har vorte verre.

(©NPK)