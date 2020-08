Beirut-eksplosjon kan ha vore på over eit kilotonn

utenriks

Ekspertane baserer vurderinga si på ei måling av krateret, slik det kan sjåast på satellitt- og luftfoto av området, og meldingar om kvar sjokkbølgja knuste vindaugsruter i nærområdet.

Kilotonn blir gjerne brukt som eit mål på sprengkrafta i atomvåpen. Det blir anteke at atombomba som vart sleppt over den japanske byen Hiroshima for 75 år sidan, hadde ei sprengkraft på omkring 15 kilotonn – det vil seie at den svarte til 15.000 tonn av det høgeksplosive stoffet TNT.

Beirut-eksplosjonen ser ut til å ha hatt ei kraft på 2,2 kilotonn, meiner analytikar og våpenekspert Sim Tack i det private etterretningsfirmaet Stratfor.

Den israelske eksperten But Hayoun anslår krafta til omkring 1 kilotonn. Han har òg vurdert opplysningane som har komme om mengda ammoniumnitrat som var lagra i hamneområdet.

Han understrekar likevel at ein må vere forsiktig med spesifikke utsegner, sidan informasjonen om hendinga enno er mangelfull.

