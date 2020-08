utenriks

Uribe, som i dag sit i nasjonalforsamlinga, er etterforska for bestikkingar og for å ha pressa vitne til å halde stilt om banda hans til paramilitære grupper i Colombia. Dei ønskjer husarrest for å hindre at bevis går tapt.

– Det å bli fråteken fridommen min gjer meg veldig trist av omsyn til kona mi, familien min og dei colombianarane som framleis trur at eg har gjort noko godt for fedrelandet, skriv Uribe på Twitter.

Han var Colombias president mellom 2002 og 2010.

