Søreide seier det vil bli gjort nye vurderingar av om det skal sendast meir hjelp i tida framover, men at det førebelse bidraget no altså er klart.

– Dette er noko som er viktig i den akutte fasen, så veit vi at dei kommande dagane vil avdekkje det langsiktige behovet, då vil vi komme tilbake til det. Det er ein veldig uoversiktleg situasjon no, og det er det òg for dei humanitære partnarane våre, seier Eriksen.