Norsk Folkehjelp: – Folk i Beirut er redde og rasande

– Dei som har politisk makt, kan gjere som dei vil i dette landet. Dei kan bryte alle reglar. Det er det folk er så sinte på, seier landdirektør Gudrun Bertinussen til NTB, dagen etter at eit lager med ammoniumnitrat gjekk i lufta i sentrum av Beirut.

Den gigantiske eksplosjonen la store delar av byen i grus og har gjort fleire hundre tusen heimlause. Så langt er over 100 menneske stadfesta omkomme.

Bertinussen er for tida heime i Noreg på ferie, men følgjer situasjonen i Beirut tett via ei rekkje Whatsapp-grupper og kontakt med medarbeidarane i den libanesiske hovudstaden, der organisasjonen har rundt 150 lokalt tilsette.

– Folk er redde og rasande og legg skulda på styresmaktene for at dei ikkje klarer å verne befolkninga, men har late ein så stor risiko liggje midt i Beirut, midt i hjartet av landet. Det blir tillagt mangel på styring og korrupsjon, seier ho.

Krisestab

Men akkurat no er det redningsarbeidet som dominerer. Norsk Folkehjelp skal onsdag setje krisestab for å sjå korleis dei best kan bidra.

– Vi vil sjå om vi kan tilby frivillige til libanesiske styresmakter, men vi er heilt avhengig av at arbeidet er godt organisert. Spørsmålet er kor godt libanesiske styresmakter er rusta til å handtere redningsarbeidet, og korleis dei skal greie å organisere dette med ein så svak stat, seier Bertinussen.

Norsk Folkehjelp samarbeider til vanleg med ei rekkje lokale NGO-ar. Men dei slit med inntektstørke på grunn av koronakrisa, seier landdirektøren. Frå før slit Libanon med ein svært høg flyktningbyrde og galopperande inflasjon.

– Så får ein dette på toppen, sukkar Bertinussen.

Hjelp på veg

Spørsmålet no er kva slags støtte som kan komme utanfrå frå internasjonale organisasjonar. Førebels kjem ikkje Norsk Folkehjelp til å sende fleire medarbeidarar nedover.

– Covid-krisa gjer det veldig vanskeleg å sende folk inn på grunn av karantenereglar og testkapasitet, seier Bertinussen.

Styresmaktene i fleire land har lova hjelp til Libanon. Blant dei er Frankrike, som har sendt eit helseteam med kapasitet til å behandle 500 offer. Russland opplyser at dei skal sende fem fly med legar, hjelpemannskap og medisinsk utstyr, og dessutan eit feltsjukehus og eit koronatestsenter.

Mange sakna

Onsdag vart det leita i ruinane etter sakna. Minst 4.000 personar vart skadde i eksplosjonen, og Beiruts guvernør anslår at rundt 250.000 menneske har vorte heimlause.

– Vi høyrer òg om veldig mange skadde som ikkje får hjelp. Det er ikkje berre det at sjukehusa er overvelda. No kjem bileta av kor øydelagde sjukehusa i sentrum er. Store, viktige akuttsjukehus ligg nær eksplosjonsområdet. Eg har sett bilete av sjukepleiarar som ber rundt på nyfødde i øydelagde bygg, seier Bertinussen.

Mange sjukehustilsette vart òg skadde eller døydde i eksplosjonen, skriv TT.

Ifølgje Bertinussen florerer det no mange konspirasjonsteoriar om årsaka til eksplosjonen. Det kan føre til eit auka konfliktnivå i kjølvatnet av katastrofen, fryktar ho.

– Det kan føre til at sekteriske motsetningar speler seg ut. Konfliktnivået er allereie aukande på grunn av dei andre krisene, seier ho.

– Ikkje terror

Samtidig er assisterande generalsekretær i Norsk Folkehjelp Per Nergaard sikker på at eksplosjonen i Beirut ikkje var ei terrorhandling.

– Ammoniumnitrat blir veldig ustabilt under lagring, og eksplosjonar kan skje veldig lett. Dette starta med ein brann i hamna, så utvikla det seg til ein massiv detonasjon. Dette er ikkje terror, seier han til TV 2.

