Pakistan skuldar India for «lovbrot mot menneskja» i Kashmir

utenriks

Demonstrasjonar var planlagde over heile Pakistan for å markere motstand mot at den indiske regjeringa for nøyaktig eitt år sidan tok sjølvstyret frå befolkninga i den indiskstyrte delen av Kashmir-regionen, som er delt mellom dei to nabolanda.

Både India og Pakistan hevdar dei har rett på regionen, som har vore ei kjelde til konflikt mellom landa sidan 1947 og der fleirtalet av befolkninga er muslimar.

– Indias såkalla sekulære og demokratiske akkreditiv står igjen fullstendig utan truverd, seier Khan i ei fråsegn.

Han kallar innføringa av indisk styre over regionen eit «lovbrot mot menneskja».

Khan er særleg kritisk til det han hevdar er den indiske statsministeren Narendra Modis forsøk på å endre den demografiske samansetninga i Kashmir, ved å auke delen hinduar samanlikna med muslimar gjennom eit busetjarprosjekt han meiner er inspirert av Israels politikk på Vestbreidda i Palestina.

– Dette er eit openbert brot på resolusjonane til FNs tryggingsråd og folkeretten, understrekar Khan, som leidde ein protest gjennom byen Muzaffarabad, hovudstaden i den delen av Kashmir som er underlagt pakistansk styre.

Eit nytt offisielt kart som viser heile Kashmir som del av Pakistan, vart gitt ut tysdag.

Spenningane mellom atomvåpenmaktene India og Pakistan har auka som følgje av Indias stramme grep i Kashmir, inkludert store avgrensingar i kommunikasjon og kvar ein kan ferdast for å dempe uroa i regionen.

(©NPK)