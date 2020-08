UD: Ingen alvorleg skadde nordmenn i Beirut

utenriks

Over hundre menneske er omkomne så langt, ifølgje Røde Kors. Over 4.000 menneske er såra, og det blir frykta at talet på døde vil halde fram med å stige.

Så langt veit Utanriksdepartementet (UD) berre om nokre mindre kuttskadar blant nordmenn, skriv Nettavisen.

– Det viktigaste er at det ikkje er alvorlege skadar. Det har vore store materielle skadar, og den norske ambassaden er blant bygningane som har fått skadar nede ved inngangsporten, seier pressetalsperson i Utanriksdepartementet, Ane Lunde.

Ein del leilegheiter til ambassadetilsette har skadar, og UD jobbar med å finne mellombels husrom til dei som treng det.

Dei har ikkje full oversikt over talet på nordmenn i Beirut, men antek at det er få i katastrofeområdet.

– Den norske kontingenten som bur og jobbar i Beirut, er ikkje veldig stor. Så langt vi veit, er det ikkje så mange nordmenn som er i Beirut no, seier Lunde til Nettavisen.

