Polens president tatt i eid for fem nye år

Seremonien skjedde i parlamentet torsdag, men dei fleste representantar frå opposisjonen deltok ikkje. Det gjorde heller ikkje tidlegare presidentar og statsministrar frå opposisjonspartia.

Fråværet kjem av at opposisjonen meiner Duda viste manglande respekt for grunnlova i den første perioden sin og at han nærast godtok alt som kom frå det konservative regjeringspartiet Løyve og rettferd (PiS).

Regjeringa fører ein politikk som ofte har ført Polen på kollisjonskurs med EU. Duda vann den avgjerande valrunden 12. juli med 51,03 prosent av stemmene.

